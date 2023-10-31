Во Владимирской области задержана подозреваемая в поджоге, который стал причиной смерти ее...

Во Владимирской области задержана подозреваемая в поджоге, который стал причиной смерти ее подруги.20 октября в поселке Горка Киржачского района после ликвидации пожара в частном доме было обнаружен труп 38-летней женщины, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что накануне она вместе со своей знакомой пили спиртное. Вторую женщину, 40-летнюю местную жительницу оперативники задержали. Выяснилось, что между подругами произошел словесный конфликт. И уходя их дома задержанная на террасе подожгла лежавшую там куртку.Следователем Отд МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновной грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com