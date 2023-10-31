Во Владимирской области за последние 5 дет количество прерываний беременности снизилось на 38,9%.

Во Владимирской области за последние 5 дет количество прерываний беременности снизилось на 38,9%. Только за 9 месяцев текущего года от абортов отказались 369 женщин. Об этом сообщила регионального Минздрава.В ведомстве подчёркивают, что позитивных результатов удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Демография». С января по сентябрь 2023 года в центрах помощи беременным, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, консультации получили 1120 жительниц.В числе основных факторов, подталкивающих будущих мам к аборту, медицинские психологи называют незапланированную беременность, нежелание иметь детей и финансовые проблемы.