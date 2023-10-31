Возле городского пляжа во Владимире утонул пьяный браконьер. Трагедия случилось 27 октября,...

Возле городского пляжа во Владимире утонул пьяный браконьер.Трагедия случилось 27 октября, сообщил Поисково-спасательный отряд г. Владимира. Но только сегодня второй, выживший, рыбак сумел показать примерное место, где перевернулась лодка.По предварительным данным, два рыбака поставили сети прямо в затоне городского пляжа, на противоположном берегу от от центра города. В состоянии алкогольного опьянения они поплыли на лодке их проверять. Лодка перевернулась. Один из браконьеров выплыл, а второй запутался в сети и утонул.Поисковые работы продолжались 4 дня, общая площадь поисков составляла около 20 000 квадратных метров.В итоге спасатели совместно с полицейскими сумели обнаружить утопленника и поднять его на берег.Фото: Поисково-спасательный отряд г. Владимира.