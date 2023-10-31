Российский актер дал откровенное интервью. Дмитрий Харатьян назвал имя своего любимчика.

Российский актер дал откровенное интервью. Дмитрий Харатьян назвал имя своего любимчика.Карьера популярного актера началась с работы в театре. Он принял участие в нескольких спектаклях и смог получить признание зрителей своим талантом и профессионализмом. Он снялся в более чем 80 фильмах. Известность Дмитрию Харатьяну принесла главная роль в картине "Зеленый фургон", которая вышла в 1983 году.На пике популярности молодой актер смог завоевать статус секс-символа страны после того, как в кинопрокат вышел фильм "Гардемарины, вперед!". Несмотря на то, что картина была выпущен больше двадцати лет назад, актер все равно остается главным любимцем женской аудитории.В последнее время в Сети активно обсуждают имена лучших артистов российского шоу-бизнеса. В одном из рейтингов первое место занял SHAMAN, в другом на первой строчке расположились Николай Басков, а в третьем список лучших возглавили Олег Газманов.Что касается Дмитрия Харатьяна, то в недавном интервью с он назвал имя своего любимого артиста. Как оказалось, его фаворит Игорь Матвиенко – народный артист России. Известно, что популярный композитор и продюсер является создателем международного конкурса "АвторА!", в котором звезда фильма "Зеленый фургон" смог одержать победу."Я очень уважаю авторскую песню и конкретно Игоря Матвиенко. Вообще поклонником его являюсь, наверное, как и весь наш народ в целом", – поделился Дмитрий Харатьян.Ранее "Дни.ру" , что Дмитрий Харатьян вспомнил забавный случай из жизни Гайдая.