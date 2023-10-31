На капитал-шоу «Поле чудес» вращает барабан Юлия Папушина из Вязников. Она выступает во второй тройке игроков. Съемки этого выпуска проходили в сентябре, и вот программа вышла в эфир. Юлия

На капитал-шоу «Поле чудес» вращает барабан Юлия Папушина из Вязников. Она выступает во второй тройке игроков. Съемки этого выпуска проходили в сентябре, и вот программа вышла в эфир. Юлия рассказывает, что поехала на передачу в память о своей маме. Та очень любила шоу с Якубовичем, и даже отправляла заявку на участие. Не пригласили. Много лет