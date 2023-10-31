По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей близкой подруге перед судом предстанет житель Коврова.

По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей близкой подруге перед судом предстанет житель Коврова. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Правоохранители установили, что мужчина поссорился с сожительницей по малозначительному поводу. Дама не пожелала взглянуть на подаренные их сыну игрушки, и разозлённый обвиняемый схватился за нож. Фигурант вонзил клинок подруге в грудь. К счастью, потерпевшая нашла в себе силы и побежала к соседке, которая позвонила медикам. Женщину пришлось госпитализировать.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд. В прокуратуре отмечают, что фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.