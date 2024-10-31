Он будет работать для всех желающих.

В мэрии Владимира сообщили о завершении основного объема работ по строительству нового спортивного комплекса. Он включает футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола, а также дорожки для бега и уличные тренажеры. Комплекс разработан с учетом доступности для маломобильных групп населения.Заказчиком проекта стал муниципальный детско-юношеский центр «Молодёжный», стоимость работ составила 44,4 млн рублей, из которых почти 19 млн - средства муниципального бюджета. Комплекс будет открыт не только для учебных занятий, но и для всех любителей спорта в свободное время.На данный момент завершается укладка резинового покрытия на беговых дорожках и спортивных площадках.