ОМВД России по району Нагатинский затон разыскивает пропавшего без вести Рогова Виталия Геннадьевича, 10.07.1990 года рождения...

ОМВД России по району Нагатинский затон разыскивает пропавшего без вести Рогова Виталия Геннадьевича, 10.07.1990 года рождения, жителя г. Москвы, который 29 декабря 2019 года ушел с адреса г. Москва, ул. Коломенская д. 9 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 25-26 лет, рост 180-185 см., нормального телосложения, волосы средне-русые короткие, глаза карие, на лице и плечах имеются веснушки.Был одет: синие джинсы, ботинки горчично-рыжего цвета, куртка-пуховик темно-синего цвета с капюшоном, шапка серого цвета. При себе имел коричневую сумку на лямке через плечоПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22