Ежегодно в конце декабря телеканал Наука и Институт современных медиа (MOMRI) проводят опрос российских ученых и обычных россиян о ключевых научных событиях уходящего года и представляют его итоги.

Ежегодно в конце декабря телеканал "Наука" и Институт современных медиа (MOMRI) проводят опрос российских ученых и обычных россиян о ключевых научных событиях уходящего года.2019 год: каким он был для науки?"Отсутствие революционных открытий при интенсивнейшем и ускоряющемся развитии". Пожалуй, именно такую характеристику можно дать научным итогам 2019 года.Уходящий год не ознаменовался сверхзначимыми событиями, сопоставимыми с фундаментальными открытиями последних лет (например, фиксацией гравитационных волн или разработкой методик редактирования генома), но при этом именно революционные прорывы 2015-2018 годов в биологии, медицине, астрономии, физике, информационных технологиях дали мощнейший стимул многочисленным прикладным работам этого года.Можно обозначить несколько направлений, в рамках которых развитие в 2019 году шло особенно активно.Это: медицина, биология и, в частности, биомедицина, биотехнологии, генетика (по сути, достигнута новая ступень развития генной инженерии; активное совершенствование технологий редактирования генома, внедрение мРНК-терапии, создание новейших лекарств); астрономия, астрофизика (получение первого в истории изображения черной дыры, фиксация межзвездной кометы крымским астрономом Геннадием Борисовым, завершение уникального 7-летнего проекта наблюдений в дальнем космосе "Радиоастрон", запуск на орбиту российско-германской астрофизической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма", открытие внесолнечных планет).Также это — искусственный интеллект, нейросети (новые возможности технологий искусственного интеллекта и расширение сфер его внедрения, в том числе – для решения научных задач); квантовые компьютеры (презентация компанией Google самого мощного в мире квантового компьютера, презентация компанией IBM первого квантового процессора для коммерческого использования); материаловедение, нанотехнологии, биоматериалы (предсказание и синтез качественно новых материалов, в частности – сверхпроводников).Какие научные события 2019 года запомнились россиянам, и что считают самым важным?В телефонных интервью 1600 респондентов по всей России спросили, слышали ли они о самых важных, по мнению ученых, научных открытиях 2019 года и о том, как слышавшие об этих событиях оценивают их значимость.Самыми известными являются новости, касающиеся ускорения глобального потепления: 62 процента опрошенных знают или хотя бы что-то слышали о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.Почти половина (45 процентов) жителей крупных и средних российских городов слышали о новых методах лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК.Как и прежде, самое значимое для россиян открытие связано со сферой медицины.Максимальный балл по итоговым оценкам (4,77 балла по пятибалльной шкале, где 1 – "совсем не важно", а 5 – "крайне важно") получила новость о новых методах лечения генетических заболеваний путем прямой доставки РНК в клетки.Напомним, что в предыдущие 2 года в топах важнейших открытий также лидировали события, связанные с медициной: наиболее высоко россияне оценивали важность развития технологий редактирования генома.На втором месте по значимости в 2019 году оказалась новость о глобальном потеплении – 4,37 балла из 5-ти.Высоко оценили опрошенные значимость запуска астрофизической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" (4,11 балла), а также начало работы детектора гравитационных волн в Японии (3,83 балла).Меньшую значимость (3,68 и 3,66 баллов), по мнению респондентов, имеют новости о квантовом компьютере Google и о получении изображения черной дыры.Традиционно значимость научных событий по-разному оценивают мужчины и женщины.Так, женщины выше оценили важность ускорения глобального потепления, а также новость о получении ин-витро культуры локиархеи. Более высоко также оценили получение изображения черной дыры и открытие новых геоглифов в пустыне Наска.Мужчины большую значимость придали новости о качественно новом квантовом процессоре Google.Информированность о науке, как и прежде, существенно выше у людей старше 55 лет – среди них максимально число тех, кто слышал о научных событиях.Сохраняется также некоторое гендерное разделение: мужчины несколько больше знакомы с достижениями в сфере высоких технологий и астрономии, женщины больше осведомлены о событиях, связанных с медициной.Экспертный опрос был проведен телеканалом "Наука" в период 12–20 декабря 2019 года. Были проведены интервью с 30 учеными, представляющими различные научные отрасли.Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) в период с 23 по 24 декабря 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью (CATI). Общее количество опрошенных 1600 человек.В опросе принимали участие жители городских поселений России с населением 100 тысяч и выше в возрасте 18 лет и старше. Выборка — квотная: были заданы квоты по полу, возрасту, типу поселений, а также по федеральным округам.Опрос проводился по мобильным и стационарным телефонным номерам.