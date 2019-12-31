На северо-западе Москвы, на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара, произошло столкновение трамвая и грузовика КамАЗ. После этого трамвай сошел с рельсов и снес столб.

На северо-западе Москвы, на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара, произошло столкновение трамвая и грузовика "КамАЗ". После этого трамвай сошел с рельсов и снес столб.В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель грузовика, который, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".Также в компании отметили, из-за аварии задерживаются трамваи №23, 27, 30.