Знаменитую американскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда Основного ..

Знаменитую американскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда "Основного инстинкта" действительно ищет любовь, передаетАртистка обратилась к администрации проекта с просьбой разблокировать ее аккаунт. Она заверила модераторов, что действительно зарегистрировалась в приложении."Эй, bumble, быть мной – это повод для исключения? Не закрывайте для меня улей", – написала актриса.