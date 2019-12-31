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<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2019-aleksandr-lukashenko-poyavilsya-na-lyudyax-s-novoj-sputnicej.html" target="_blank">Александр Лукашенко появился на людях с новой спутницей</a> - Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с участниками венского бала в Минске. Примечательно, что глава государства выбрал себе для пары новую девушку.