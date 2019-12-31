Интересные вопросы
1. Почему лимонад делают из искусственного лимонного сока, а чистящие средства - из натурального?
2. Зачем мы нажимаем сильнее на кнопки пульта, у которого садятся батарейки?
3. Почему полотенца требуют стирки, если ими следует вытирать только чистые руки?
4. Почему именно женщины с обтекаемыми формами оказывают наибольшее сопротивление?
5. Зачем мы выключаем радио в машине, если плохо видна дорога? А если нам там ничего не слышно, зачем мы снимаем солнечные очки?
6. Что считают овцы, чтобы заснуть?
7. Почему чернослив красный, когда еще зеленый?
8. Не является поводом для беспокойство то, что врачи свою деятельность называют практикой?
9. Почему не выпускают корм для кошек со вкусом мышей?
10. Для чего стерилизуют иг
еще анекдот!