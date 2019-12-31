Народными артистами России стали певец и композитор, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Николаев и актриса, телеведущая и завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры Ангелина Вовк. Этого почетного звания удостоился дирижер и пианист, глава музыкального оркестра Фонограф Сергей Жилин.

Народными артистами России стали певец и композитор, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Николаев и актриса, телеведущая и завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры Ангелина Вовк. Этого почетного звания удостоился дирижер и пианист, глава музыкального оркестра "Фонограф" Сергей Жилин.Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Президент наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау. Так глава государства отметил его большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.Владимир Путин отметил заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Франции Орденом Дружбы двух граждан Пятой республики — сопредседателя Генсовета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии" Бернара Лозе и почетного постоянного секретаря Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.Орденами почета Путин наградил за многолетнюю добросовестную дипломатическую службу полномочного посла в Боливарианской Республике Венесуэла, а по совместительству посла в Гаити и Доминиканской Реаспублике Владимира Заемскрнр, а также экс-директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игоря Честина. Так отмечена его заслуга в охране окружающей среды и природных ресурсов.