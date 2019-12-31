Главный тренер клуба MLS Монреаль Импэкт Тьерри Анри входит в сферу интересов испанской Барселоны. В случае, если нынешний наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не продлит контракт, французский специалист может занять вакантный пост.

Главный тренер клуба MLS "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри входит в сферу интересов испанской "Барселоны". В случае, если нынешний наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не продлит контракт, французский специалист может занять вакантный пост.Как сообщает Diario Sport, Анри находится в хороших отношениях со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем. Также он тесно общается с игроками клуба Лионелем Месси, Жераром Пике и Серджи Бускетсом.Кроме того, президент сине-гранатовых Хосеп Братомеу положительно относится к французскому тренеру.Напомним, что действующий контракт Вальверде с "Барселоной" заканчивается в июне 2020 года.