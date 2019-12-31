В Санкт-Петербурге суд арестовал одного из подозреваемых в подготовке терактов в новогодние праздники Георгия Чернышева. Его заключили под стражу до 29 февраля.

В Санкт-Петербурге суд арестовал одного из подозреваемых в подготовке терактов в новогодние праздники Георгия Чернышева. Его заключили под стражу до 29 февраля следующего года. Мера пресечения для второго фигуранта пока не избрана.Ранее в понедельник ФСБ опубликовало видео с задержанием обоих предполагаемых боевиков. Их поимка, как сообщается, стала возможной благодаря информации, полученной российскими спецслужбами от американских коллег, передает телеканал "Россия 24".