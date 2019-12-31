Встречей между челябинским Трактором и омским Авангардом продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ястребы на выезде добились уверенной победы над хозяевами льда со счетом 5:1.

Встречей между челябинским "Трактором" и омским "Авангардом" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Ястребы" на выезде добились уверенной победы над хозяевами льда со счетом 5:1.В составе гостей заброшенными шайбами отметились Семен Кошелев, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, Кирилл Семенов и Валентин Пьянов. Автором единственного гола у "трактористов" стал Ярослав Косов."Авангард" идет вторым на Востоке, набрав 58 очков. "Трактор" с 35 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.