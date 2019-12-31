Не менее девяти человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на северо-западе Ирана.

Не менее девяти человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на северо-западе Ирана.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало иранское агентство Мехр.Сообщается, что трагедия произошла с пассажирами автобуса, который выехал из Тегерана в административный центр провинции Восточный Азербайджан, город Тебриз. Десятки людей получили ранения и травмы различной степени тяжести.Местная полиция выясняет причины случившегося.