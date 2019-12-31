Новейшие российские авиалайнеры МС-21 могут отправиться в страны дальнего зарубежья, например, в Малайзию, с 2023 года, рассказал в интервью телеканалу Россия 24 министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава ведомства уточнил, что российские клиенты начнут получать самолеты с 2021 года.

Новейшие российские авиалайнеры МС-21 могут отправиться в страны дальнего зарубежья, например, в Малайзию, с 2023 года, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава ведомства уточнил, что отечественные клиенты начнут получать самолеты с 2021 года.МС-21 — российский пассажирский лайнер, разработанный в корпорации "Иркут". Главное его отличие от аналогичных самолетов – широкое применение композитных материалов, благодаря которым самолет получается легче, надежнее и дешевле. В серию пойдут две версии: одна вмещает до 165 пассажиров, вторая – до 211.Также министр добавил, что продажи вертолетов VIP-класса "Ансат Aurus" должны выйти на уровень 20-25 машин в год с 2021 года.Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" создан на Казанском авиационном заводе. Максимальная скорость машины – 275 километров в час, крейсерская – 250. Предельный груз, который помещается в кабине машины, – свыше 1200 килограммов.Версия Aurus отличается комфортным салоном в стиле одноименного автомобиля. Дизайн разрабатывали специалисты холдинга "Вертолеты России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.