Стас Михайлов собрал
перед Новым годом друзей. Он устроил теплую душевную вечеринку для своих.
Стас Михайлов собрал
перед Новым годом друзей. Он устроил теплую душевную вечеринку для своих.
Оказавшаяся в числе приглашенных Катя Лельпоказала
в своем блоге в "Инстаграм", как отдыхает ее звездное окружение. Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим
убранством.
На столе красовались живые цветы, канделябры
и зажженные свечи, яркие фрукты. В центре
внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Михаилова Людмила. Бедрос
Киркоров предложил сыну Филиппу и сестре Мари – спеть для нее композицию "Мама",
передает
Певец исполнил специально для нее трогательную песню. Он добавил, что ее
пели все великие артисты своим матерям.
Напомним, ранее Мари Киркорова
преобразилась в программе "Модный приговор". Бывшая оперная певица в
финале выглядела, как нстоящая звезда. Однако на новогодней вечеринке у Стаса Михайлова
она почему-то опять появилась в своем привычном виде.
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