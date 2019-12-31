Стас Михайлов собрал перед Новым годом друзей. Он устроил теплую душевную вечеринку для своих.

Стас Михайлов собралперед Новым годом друзей. Он устроил теплую душевную вечеринку для своих.Оказавшаяся в числе приглашенных Катя Лельпоказалав своем блоге в "Инстаграм", как отдыхает ее звездное окружение. Праздничный стол Михайловых радовал глаз своимубранством.На столе красовались живые цветы, канделябрыи зажженные свечи, яркие фрукты. В центревнимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Михаилова Людмила. БедросКиркоров предложил сыну Филиппу и сестре Мари – спеть для нее композицию "Мама",передаетПевец исполнил специально для нее трогательную песню. Он добавил, что еепели все великие артисты своим матерям.Напомним, ранее Мари Киркоровапреобразилась в программе "Модный приговор". Бывшая оперная певица вфинале выглядела, как нстоящая звезда. Однако на новогодней вечеринке у Стаса Михайловаона почему-то опять появилась в своем привычном виде.Материал дополняется