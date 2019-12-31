Как отмечают многие эксперты, решение Владимира Зеленского разрешить при обмене пленными передать Донецкой и Луганской народным республикам арестованных сотрудников спецподразделения Беркут было непростым. Однако , в конечном счете, можно говорить об уверенной победе президента Украины.

Как отмечают многие эксперты, решение Владимира Зеленского разрешить при обмене пленными передать Донецкой и Луганской народным республикам арестованных сотрудников спецподразделения "Беркут" было непростым. Однако , в конечном счете, можно говорить об уверенной победе президента Украины.Участие в обмене пленными сотрудников украинского "Беркута" вызвало широкий общественный резонанс на Украине, особенно среди сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко и примкнувшим к ним радикалов. "Воют о беззаконии, мол, выпустили убийц активистов Майдана", – описал их реакцию украинский журналист, телеведущий канала "НАШ" Ростислав Сухачев.Однако, добавил он, на деле проблемы с исполнением закона в рамках судебных разбирательств, связанных с событиями на Майдане, начались как раз при Петре Порошенко. В частности, тогда власти страны лично принимали решение об освобождении весьма одиозных фигур, своим волевым решением меняя им обвинения или переставляя занимающихся расследованием ответственных лиц. В результате под стражей остались, главным образом, только те, кто всего лишь исполнял приказы в полном соответствии с законом."Все постмайданное пятилетие Порошенко – сплошное беззаконие, лицемерие и скотство", – подчеркнул Ростислав Сухачев.Шаги действующего президента страны, уверен он, наоборот, следует расценивать как однозначную победу, которая несет в себе надежду на дальнейшее улучшение ситуации. "Зеленскому все таки удалось, вопреки внутреннему сопротивлению попередников– завистников провести обмен. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского журналиста.Напомним, Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах президента Украины встал в жесткую оппозицию к своему преемнику. Владимир Зеленский стал объектом для критики по самому широкому кругу вопросов. Главным образом радикалы и националисты винят его в недостаточно жесткой позиции по российско-украинским отношениям и по мирному выходу из кризиса в Донбассе.