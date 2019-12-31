Денег при себе у мужчины не было, и злоумышленник заставил его проследовать к ближайшему банкомату, который находился в торговом центре...

«В результате грамотных действий участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы был задержан подозреваемый в совершении разбоя», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Младший лейтенант полиции Егор Ведяшев в неслужебное время находился в торговом центре, расположенном на Сормовской улице. В холле магазина его внимание привлек спор между двумя мужчинами, и он стал наблюдать за происходящим.Во время диалога один мужчина продемонстрировал второму предмет, который был спрятан в его рукаве, после чего потерпевший подошел к банкомату, обналичил денежные средства и передал их оппоненту. Когда мужчины направились к выходу торгового центра, Егор Ведяшев последовал за ними и вызвал наряд полиции.Прибывшие полицейские установили обстоятельства произошедшего. Во дворе одного из домов на Рязанском проспекте к потерпевшему подошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал денежные средства. Денег при себе у мужчины не было, и злоумышленник заставил его проследовать к ближайшему банкомату, который находился в торговом центре.В результате своевременных и грамотных действий стража правопорядка злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления 29-летний приезжий. В ходе досмотра у него был обнаружен складной нож и денежные средства.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Правами начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Выхино – Жулебино г. Москвы младший лейтенант полиции Егор Ведяшев представлен к поощрению.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 708-18-18