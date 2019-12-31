Болельщики московского ЦСКА признали хорватского атакующего полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в заключительном месяце уходящего 2019 года.

Болельщики московского ЦСКА признали хорватского атакующего полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в заключительном месяце уходящего 2019 года.По итогам голосования среди поклонников "красно-синих" 22-летний футболист набрал 33 процента голосов и обошел по этому показателю голкипера Игоря Акинфеева (16%) и хавбека Ивана Облякова (13%). Всего в голосовании приняли участие 6956 человек.