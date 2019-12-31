31 декабря артисту Николаю Цискаридзе исполняется 46 лет. В день рождения артиста балета вскрылись сенсационные подробности его личной жизни.
31 декабря артисту Николаю Цискаридзе исполняется 46 лет. В день рождения артиста балета вскрылись сенсационные подробности его личной жизни.
"Николай Цискаридзе великий
человек. О нем будут знать везде и всюду. Помимо того, что он уже обладает
невероятной славой, впереди его ждет большая карьера. И следующий год станет
для нег знаковым, – поведала . – Я вижу много
поездок по миру и выгодные предложения по работе за границей. Так как он очень
душевный и теплый человек к нему тянутся люди. Таких людей достаточно мало. Он
полностью отдает себя театру, карьере. Николай будет вести младшее поколение за
собой".
Правда, по словам ясновидящей, артист
несчастен в личном плане. Его часто предавали, поэтому в данный момент он
закрыт для других, с ним нет любимого человека рядом. Но ему комфортно жить в
одиночестве. Любые отношения требуют внимания к другому человеку, а у Николая
нет возможности уделять много времени партнеру.
16 Дек 2019 в 2:12 PST
Такие люди как не видят
счастье в деньгах, для него это не самоцель. "Он полностью отдается карьере и
театру, очень этим дорожит. Николай – одинокий человек, который нуждается в
любви. Он привык нести добро и любовь людям, а вот в ответ получал недостаточно.
Что касается будущего, то своего родного человека он встретит совершенно
случайно. Но это произойдет лишь через несколько лет", – сказала Саона.