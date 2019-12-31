31 декабря артисту Николаю Цискаридзе исполняется 46 лет. В день рождения артиста балета вскрылись сенсационные подробности его личной жизни.

31 декабря артисту Николаю Цискаридзе исполняется 46 лет. В день рождения артиста балета вскрылись сенсационные подробности его личной жизни."Николай Цискаридзе великийчеловек. О нем будут знать везде и всюду. Помимо того, что он уже обладаетневероятной славой, впереди его ждет большая карьера. И следующий год станетдля нег знаковым, – поведала . – Я вижу многопоездок по миру и выгодные предложения по работе за границей. Так как он оченьдушевный и теплый человек к нему тянутся люди. Таких людей достаточно мало. Онполностью отдает себя театру, карьере. Николай будет вести младшее поколение засобой".Правда, по словам ясновидящей, артистнесчастен в личном плане. Его часто предавали, поэтому в данный момент онзакрыт для других, с ним нет любимого человека рядом. Но ему комфортно жить водиночестве. Любые отношения требуют внимания к другому человеку, а у Николаянет возможности уделять много времени партнеру.16 Дек 2019 в 2:12 PSTТакие люди как не видятсчастье в деньгах, для него это не самоцель. "Он полностью отдается карьере итеатру, очень этим дорожит. Николай – одинокий человек, который нуждается влюбви. Он привык нести добро и любовь людям, а вот в ответ получал недостаточно.Что касается будущего, то своего родного человека он встретит совершеннослучайно. Но это произойдет лишь через несколько лет", – сказала Саона.