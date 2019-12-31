Двое россиян, задержанных за подготовку терактов в Петербурге, дают признательные показания. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Двое россиян, задержанных за подготовку терактов в Петербурге, дают признательные показания. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Он распространил видео задержания и заявил о возбуждении уголовного дела об участии в деятельности террористической организации. Один из подозреваемых уже арестован. Информацию о готовящемся преступлении российские спецслужбы получили от американских коллег, и Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил за это президента США Дональда Трампа. Что известно о предполагаемых террористах?Дзержинский районный суд закончил свою работу пару часов назад, но в окнах продолжает гореть свет. Судья рассматривает ходатайство ФСБ по поводу подозреваемых в организации теракта в Петербурге. Заседание проходит в закрытом режиме.Они скрывают свои лица от телекамер. Но еще несколько недель назад открыто признавали себя сторонниками ИГИЛ (запрещено в РФ ) и приносили клятву верности делу международного терроризма.По данным ФСБ России, два гражданина России, 23-летний Георгий Чернышов и 22-летний Никита Семенов, намеревались устроить теракты в Петербурге во время новогодних праздников. Задержанные уже дают признательные показания. Атаки должны были произойти в местах массового скопления людей.Ножи, патроны, средства связи, а еще литература экстремистского содержания — все эти улики изъяли в ходе обыска у одного из подозреваемых.Наводку на боевиков дало ЦРУ. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поблагодарил лидера США за переданные по линии спецслужб сведения, которые помогли предотвратить теракты. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, последние события красноречиво говорят о результативности сотрудничества спецслужб двух стран. Президенты условились, что такое сотрудничество будет продолжено.Стоит отметить, это не первый случай взаимодействия российских и американских спецслужб. Два года назад США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Петербурге. Тогда раскрыли целую подпольную ячейку ИГИЛ, участники которой собирали бомбу в квартире в центре Петербурга. Россия, в свою очередь, передавала информацию, касающуюся теракта во время Бостонского марафона.