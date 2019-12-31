Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2019-chto-stoit-za-dejstviyami-opublikovavshej-toshnotvornye-foto-kudryavcevoj.html" target="_blank">Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой</a> - Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.
[url=https://33live.ru/novosti/31-12-2019-chto-stoit-za-dejstviyami-opublikovavshej-toshnotvornye-foto-kudryavcevoj.html]Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой[/url] - Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.