Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.

Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.27 Дек 2019 в 8:42 PSTМатериал дополняется