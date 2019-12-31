С певицей Ритой Дакотой случилось несчастье. Она чуть было не погибла в жуткой автомобильной катастрофе, когда в ее такси на полном ходу влетел автобус.

С певицей Ритой Дакотой случилось несчастье. Она чуть было не погибла в жуткой автомобильной катастрофе, когда в ее такси на полном ходу влетел автобус.У артистки довольно насыщенный график, особенно в последние дни уходящего года. Нужно ведь успеть и встретиться с представителями прессы, и накупить подарков, и елку вместе с красоткой-дочерью нарядить, да и себя в порядок привести не мешает. Впрочем, именно в то время, когда знаменитость ехала в салон красоты в ее планы вмешался несчастный случай."Вот этот огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, вкотором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперьмолюсь, чтобы все было нормально", – передает слова певицы издание .По началу, Рита даже не поняла, что произошло, ведь так называемый момент оценки факта требует некоторое время. Правда, после звезда отечественного шоу-бизнеса почувствовала резкую боль в шее и пояснице, однако это не помешало ей продолжить свой путь в салон красоты, где ей сделали модный маникюр и подкрасили волосы.Сейчас с Ритой уже все в порядке. Вчера она успела еще и проводить папуна поезд до столицы Белоруссии. Напомним, что отец артистки на протяжении несколькихмесяцев лечился от алкоголизма в реабилитационном центре. Сейчасродитель Дакоты не пьет, а также старается помогать тем, кто оказался всхожей жизненной ситуации.30 Дек 2019 в 3:39 PST