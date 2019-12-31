Футболист грозненского клуба Ахмат Денис Глушаков подвел итоги уходящего года. Он признался, что для него он получился непростым. Также 32-летний полузащитник заявил, что уверен в своем футбольном будущем, несмотря на мнение злопыхателей.

Футболист грозненского клуба "Ахмат" Денис Глушаков подвел итоги уходящего года. Он признался, что для него он получился непростым. Также 32-летний полузащитник заявил, что уверен в своем футбольном будущем, несмотря на мнение "злопыхателей"."Для меня это был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история эмоционально выматывала. Потом были травмы… Возможно, кому-то очень хочется, чтобы моя история в большом футболе поскорее закончилась. Но у меня еще много сил. Еще "попылим" не один год на самом высоком уровне. Уверен в этом", – написал игрок "Ахмата" на своей странице в Instagram.В нынешнем сезоне Глушаков провел 16 матчей за грозненский клуб, забив в них три мяча.