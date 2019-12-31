Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Среди нападающих вне конкуренции оказался форвард московского Динамо Вадим Шипачев, набравший 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в трех матчах сезона.

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Среди нападающих вне конкуренции оказался форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев, набравший 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в трех матчах сезона.Лучшим вратарем недели признан Евгений Аликин из хабаровского "Амура", сообщает официальный сайт КХЛ. В трех встречах он одержал три победы. В одной из игр голкипер "тигров" сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности.Среди защитников Лига выделила игрока обороны СКА Артема Зуба. Армеец в трех играх забросил четыре шайбы, оформив первый хет-трик в карьере в игре против "Барыса". Его показатель полезности составил "+3".Лучшим новичком недели стал одноклубник Зуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер одержал победу в двух гостевых встречах, одну из которых он провел "на ноль".