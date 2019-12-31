В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Питтсбург Пингвинз на льду домашней PPG Paints-арены обыграл команду Оттава Сенаторз со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).У победителей встречи дубль оформил российский форвард Евгений Малкин, который открыл счет в игре на 27-й секунде, а затем отличился на 27-й минуте, а также голами отметились Доминик Симон (12), Патрик Хернквист (36) и Джейк Гюнцель (47). У гостей обе шайбы забросил Ник Пол (26, 36).Стоит отметить, что Малкин, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Теперь в активе уроженца Магнитогорска 38 (11+27) очков в 26 играх сезона и 640 (402 + 638) очков в 878 матчах лиги."Питтсбург" одержал третью победу кряду и с 52 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а "Оттава", потерявшая третье поражение в последних пяти играх, в ней же расположилась на 14-й строчке, имея в активе 37 очков.В следующем матче турнира "Пингвинз" в пятницу, 3 января, примут "Сан-Хосе Шаркс", а "Сенаторз" в тот же день дома сыграют с командой "Флорида Пантерз".