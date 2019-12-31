Российские экономисты сделали свои прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году. По мнению специалистов, он будет зависеть от ряда факторов, сообщает Так, значительное влияние на ..

Российские экономисты сделали свои прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году. По мнению специалистов, он будет зависеть от ряда факторов, сообщаетТак, значительное влияние на котировки могут оказать итоги предстоящих президентских выборов в США. Если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то валюты сохранят стабильность, а при других вариантах возможны сильные скачки. Немаловажную роль играет и налаживание диалога между Россией, Украиной и странами Запада.