Бывший игрок национальной команды России по мини-футболу Кирилл Погорелов попал в аварию утром 29 декабря в Москве на улице Садовая-Кудринская. В результате полученных травм футболист скончался. Ему было 32 года.

Бывший игрок национальной команды России по мини-футболу Кирилл Погорелов попал в аварию утром 29 декабря в Москве на улице Садовая-Кудринская. В результате полученных травм футболист скончался. Ему было 32 года.По информации Агентства городских новостей "Москва", Погорелов выехал на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с такси. Позже машина экс-игрока сборной России врезалась еще в два автомобиля. Сообщается, что водитель и пассажир такси были госпитализированы.Погорелов с 2005 года выступал за "Норильский Никель". Он является чемпионом Европы в составе молодежной сборной России. За взрослую национальную команду футболист провел несколько товарищеских игр.