Ирина Дубцова рассказала о домогательствах навязчивых поклонников. Певица была вынуждена нанять охранника.

Ирина Дубцова рассказала о домогательствахнавязчивых поклонников. Певица была вынуждена нанять охранника.Накануне Нового года артистка призналась,что ни отпуск, ни домашний праздник ей уже много лет недоступны. Ирина Дубцова как всегда будет выступать.Исполнительницапризналась, что недавно обзавелась телохранителем. "На самом деле у большинства моих коллегдавно есть телохранители. Вот и я решилась. Для артистов, а тем более женщин,это не прихоть, а производственная необходимость", – цитирует Ирину ДубцовусайтПри этом она отметила, что всемье ее родителей бывали ссоры. По словам , ее отец и мать до его последнего дня сохранилипрекрасные отношения. "Я была бы врушкой, если бы сказала, что в нашей семьеникогда не было ссор. Но рукоприкладство я даже представить себе не могу – внашем окружении этого никогда не было. И когда женщины терпят побои, оправдываяэто великой любовью, я не могу этого принять", – заявила артистка.11 Дек 2019 в 3:40 PSTГоворя о домогательствах,отметила, что все в руках женщины, ведь грань устанавливает она сама. "Я, например,могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, дажеглаз на меня не поднимет", – заверила Ирина Дубцова.