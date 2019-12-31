Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против Северного потока-2 запоздали как минимум на год.

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.Автор публикации отмечает также, что "Северный поток-2" всегда "был пощечиной для Украины", передает РИА Новости. Украина снова станет транзитером газа, и это лишит США одного из аргументов против строительства "СП-2".Forbes называет санкции "слабыми и запоздалыми", передает РИА Новости. Автор считает, что они не понравятся "даже противникам России".