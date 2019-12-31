Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал первым по количеству обгонов в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. На этапах Гран-при-2019 россиянин сумел 69 раз успешно объехать соперников.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал первым по количеству обгонов в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". На этапах Гран-при-2019 россиянин сумел 69 раз успешно объехать соперников.Подсчетами обгонов озаботилось финское издание Helsingin Sanomat. Вторым по этому показателю оказался бывший партнер Квята по команде Александер Албон, по ходу чемпионата перешедший в Red Bull. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен из Alfa Romeo.Напомним, что в прошедшем сезоне российский пилот Toro Rosso занял 13-е место, набрав 37 очков.