Два россиянина, задержанные за подготовку терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, дают признательные показания.

Два россиянина, задержанные за подготовку терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, дают признательные показания.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в центре общественных связей ФСБ.Отмечается, что подозреваемые, чьи фамилии не сообщаются, были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских спецслужб информации. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "участие в деятельности террористической организации".29 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.