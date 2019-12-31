Газпром и Украина подписали мировое соглашение по антимонопольному разбирательству. Это открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа, к которым стремилась украинская сторона, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.

"Газпром" и Украина подписали мировое соглашение по антимонопольному разбирательству. Это открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа, к которым стремилась украинская сторона, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.В своем "Фейсбуке" он разместил фото документа с подписями представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.Подробностей сделки Лещина не раскрыл, сославшись на ее конфиденциальность, но отметил, что "Россия отзывает свои требования, а украинская сторона "не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию".Замминистра добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" касается исков на сумму около 7 миллиардов долларов США.Ранее сообщалось, что 28 декабря правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией.Министр энергетики РФ Александр Новак, со своей стороны ранее заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски, а также сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.