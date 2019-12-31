Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о том, каких учителей не хватает в столичных школах. По словам главы ведомства, образовательным учреждениям недостает специалистов в ..

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о том, каких учителей не хватает в столичных школах. По словам главы ведомства, образовательным учреждениям недостает специалистов в области иностранных языков, информатики и математики, сообщаетВасильева отметила, что имеет место и проблема молодых педагогов. Доля преподавателей в возрасте до 29 лет составляет лишь 6%. Основной возраст учителей составляет 45-52 года. Министр считает, что ситуация не изменится до 2029 года.