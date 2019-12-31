В Горно-Алтайске задержали председателя городской контрольно-счетной палаты по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей.

В Горно-Алтайске задержали председателя городской контрольно-счетной палаты по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Алтай.По данным следствия, Виктор Сорокин запугал руководителя одного из муниципальных предприятий, пригрозив тому уголовным преследованием после обнаружения ряда нарушений. Проблему он предложил решить полюбовно — за 600 тысяч рублей свести на нет несуществующее дело.Крупной суммой он владел менее минуты, поскольку задержали Сорокина сразу после передачи денег. Теперь алчному председателю КСП грозит до шести лет в колонии по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".