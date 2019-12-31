Помимо праздничного стола и прогулок Новый год - это еще и качественное телевидение - любимые фильмы и яркие премьеры. Чем порадует зрителей телеканал Россия 1 и почему Новый год надо встречать именно с нами?

Помимо праздничного стола и прогулок Новый год — это еще и качественное телевидение — любимые фильмы и яркие премьеры. Чем порадует зрителей телеканал "Россия 1" и почему Новый год надо встречать именно с нами?Просто невозможно представить комедию "Бриллиантовая рука" без этой песни. А ведь Гайдай никакого "Острова невезения" вообще не планировал. Песню принесли Дербенев с Зацепиным, режиссер сразу стал разводить руками: рад бы, да втиснуть некуда. На что композитор Зацепин ответил: ну, о чем им на пароходе разговаривать, пусть уж лучше Миронов споет. Как же хорошо, что все-таки спел.В год выхода картины, в 1969-м, "Бриллиантовую руку" посмотрели больше 76 миллионов человек. Да еще и не по одному разу. Эффект был ошеломительный. Такого еще не показывали. Хулиганства каким-то чудом сошли Гайдаю с рук. Контрабандисты, золото, далеко не образцовое поведение советских граждан на экране и самая красивая откровенная сцена советского кино.Рассказывать долго, впрочем, не нужно. "Бриллиантовая рука" — рекордсмен по цитированию. Ну, чего только одна эта фраза стоит: "Наши люди в булочную на такси не ездят". Вспоминаем коронные фразы киногероев и смотрим любимую историю о Семене Семеныче днем 31 декабря в 16:15."Хорошая девочка Лида" — на эту роль пробовались около трехсот актрис, но Гайдай остановил свой выбор именно на Наталье Селезневой. Вот она спускается по ступенькам Политехнического института счастливая — экзамен успешно сдан. Но давайте отпустим Лидочку, ведь прямо сейчас она познакомится с Шуриком.Изначально сценарий фильма назывался "Несерьезные истории", но во время съемок сюжет так лихо закрутился, что никак иначе, как приключениями Шурика, назвать комедию было нельзя. Кстати, актера Александра Демьяненко режиссер выбрал по фотографии: он идеально подошел под образ длинного юноши в очках, которого полюбила вся страна. Ну, а без знаменитой тройки жуликов кино вообще представить нельзя. Начинаем отмечать уже днем 31 декабря просмотром кинокомедии в 14:20.Как сложатся судьбы героев, мы все знаем, ведь это — самая любимая новогодняя комедия. Квартира №12- каждый из нас здесь как будто бывал не раз – настолько все знакомо. Казалось бы, что придумать нового? Но 31 декабря телезрителей ждет большой сюрприз. Впервые "Иронию судьбы" покажут в широкоэкранном формате и в полностью отреставрированном качестве. Только на телеканале "Россия 1"!Фильм буквально заиграет новыми красками. Зрители увидят картину в ремастированном качестве — исходную кинопленку отсканировали, а затем провели цветокоррекцию и цифровую реставрацию. Каждый кадр, который мы знаем наизусть, теперь станет ярче и четче.В этом году благодаря "Мосфильму", Государственному телерадиофонду и специалистам ВГТРК фильмы заиграют новыми красками: и "Девчат", и "Операцию "Ы", и "Бриллиантовую руку" зрители смогут увидеть в формате высокой четкости, а "Джентльменов удачи" и "Иронию судьбы" — впервые еще и в полностью ремастированном и реставрированном качестве после цифровой обработки от дефектов пленки — возвращение к изначальной колоризации — и в широкоэкранном формате.Кстати, знаменитой фразы Ипполита "Тепленькая пошла" в сценарии не было. Это чистая импровизация актера Юрия Яковлева. Сцену снимали вовсе не в квартире, а в павильоне "Мосфильма", а теплая вода там и вправду была явлением редким.А вот Лукашина очень хотел сыграть Андрей Миронов. Но Гайдай посчитал, что для этой роли он уж слишком обаятельный и привлекательный. В фильме, впрочем, актер все же появился. На экране Надиного телевизора танцует вместе с Людмилой Гурченко. Традиций не нарушаем. "Иронию судьбы, или С легким паром" смотрим все вместе вечером 31 декабря, в 19:30.Нельзя его не узнать — одесский дворик 70-х годов. Солнце, вкусная еда — вот даже чувствуется, как кто-то на кухне готовит форшмак. Музыка. Где она, там и танцы. Это "Одесский пароход". Первая премьера нового года. Фильм Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого.Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Сергей Гармаш и Михаил Жванецкий в роли Михаила Жванецкого. Его дебют в кино. Неповторимый одесский юмор и калейдоскоп судеб. Истории, которые были рождены, чтобы их рассказывать, а теперь и показывать. Жизненно и очень смешно. По-жванецки. Cмотрим большую премьеру 1 января в 18:30.А здесь уже герой Владимира Машкова сам, похоже, сбился со счета, сколько у него детей и золота. Приключенческая экшн-комедия "Миллиард", если в праздники захотелось остроты. Красивая авантюра и вправду закрученный сюжет. Влиятельный банкир, который потерял все состояние, может вернуть деньги только с помощью своих непризнанных детей. Правда, перед тем как осуществить грандиозный план, ему придется с ними познакомиться. Создать семейную банду, чтобы ограбить собственный банк. Продолжаем праздновать. Смотрим, как выкрутятся герои фильма "Миллиард", 1 января в 22:45.В новогоднюю ночь оторваться от телеменю будет также сложно, как и от меню гастрономического. Телеканал "Россия 1", как всегда, покажет только самые яркие номера: волшебные, праздничные, в исполнении любимых звездВпрочем, веселье начнется еще до полуночи. В 22:50 проводим старый год вместе "Новогодним парадом звезд". Здесь будут все — танцующие, поющие, пародирующие, а главное — любимые артисты. Вспомним вместе все лучшее, что было в уходящем году. А ровно в полночь под звон бокалов начнется "Голубой огонек".В новогоднюю ночь на нашем канале — любимые артисты, прекрасная музыка, самые лучшие ведущие."Конечно, мы все попадаем в эту сказку, сами в нее верим и заставляем верить всех остальных", — призналась народная артистка России Валерия."Каждый раз это какие-то новые интересные номера, потрясающие творческие тандемы, и все здесь так ярко, светло. Такое ощущение, что с "Голубым огоньком" и наступает Новый год", — сказал народный артист РФ Николай Басков."Все позитивно, много веселья, много песен до самого утра. Спасибо "Огоньку" за это", — отметил певец Сергей Лазарев."Новогодняя ночь на телеканале "Россия 1" как фирменный салат "Оливье", как шампанское, мандарины, поэтому это неотъемлемая составляющая праздника", — рассказал ведущий Андрей Малахов.Праздничный марафон на телеканале "Россия 1". Успейте присоединиться. Новогодние приключения, которые начинаются здесь и сейчас.