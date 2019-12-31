Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович продолжают активно привлекать внимание публики. На этот раз артист заявил, что у его супруги есть все шансы вернуться в клинику.

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович продолжают активно привлекать внимание публики. На этот раз артист заявил, что у его супруги есть все шансы вернуться в клинику.Виной этому послужил страх Солнцева за жизнь Лидии Александровны, с которой он явился в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". По его словам, он не был готов к такой агрессии со стороны своей возлюбленной."Она вообще не хотела сниматься. Я еле-еле уговорил Лидку выйти в студию. Я не ожидал, что Катя по выходу из клиники опять через два дня станет агрессивно-нападающей натурой. Никто этого не ожидал", – утверждает звезда.Гоген отметил, что между ним и Лидией Александровной исключительно дружеские отношения. Кроме того, женщина помогает шоумену по дому."Она гладит каждый сантиметр моей одежды. Это просто очень хороший порядочный человек", – заявила скандальная знаменитость.В беседе с корреспондентом "Дни.ру" мужчина открыто признался, что допускает возможность возвращения Терешкович в клинику. "Вы поймите, Катя – человек, страдающий неврозами, алкоголизмом, манией. Если будет преследовать – будет лежать", – утверждает шоумен.30 Дек 2019 в 5:13 PSTНапомним, в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" жена-пенсионерка Солнцева накинулась на его подругу с кулаками. Перед этим ее избила дочь Екатерины – Полина. По ее словам, она пришла навестить Гогена и застала у него в гостях Лидию Александровну в пеньюаре ее матери. Несмотря на оправдания артиста, многие продолжают думать, что Лидия является его любовницей.