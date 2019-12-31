Города попали в программу благодаря активной работе, проведённой в 2018 году главами районов

До 2024 года популярным туристическим городам Владимирской области будут выделены деньги на развитие в рамках программы «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений». Благодаря проекту Суздаль и Гороховец получат на развитие 3,5 млрд рублей, сообщает областная администрация.Проект предусматривает не только реставрацию памятников, но и развитие инфраструктуры малых городов, а также строительство новых объектов для туристического показа. Города попали в программу благодаря активной работе, проведённой в 2018 году главами районов.