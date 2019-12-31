Майк Помпео обсудил с Антониу Гутеррешем удары США по Сирии и Ираку. Госсекретарь рассказал генсеку ООН, что это были оборонительные действия, направленные на сдерживание Ирана.

Майк Помпео обсудил с Антониу Гутеррешем удары США по Сирии и Ираку. Госсекретарь рассказал генсеку ООН, что это были "оборонительные действия", направленные на сдерживание Ирана.Ранее сообщалось, что в результате атак "Катаиб Хезболлах" на иракскую базу возле Киркука погиб американский гражданин, передает РИА Новости. Еще четыре военнослужащих США получили ранения. Пентагон обвиняет Иран в том, что он спонсирует движение "Хезболлах".США в ответ нанесли удары по пяти объектам "Хезболлах", расположенным на территориях Сирии и Ирака. Три цели были расположены в Западном Ираке, две цели — в Восточной Сирии. Представители шиитского народного ополчения Ирака сообщили, что в результате авианалетов США погибли 25 человек, ранен 51 человек.После серии американских авиаатак по Сирии и Ираку глава Минобороны США Марк Эспер заявил о том, что Штаты готовы ударить снова, "если потребуется".