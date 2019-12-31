Из-за новогодних фейерверков в Москве будет ограничено движение транспорта.

Из-за новогодних фейерверков в Москве будет ограничено движение транспорта. Ряд улиц перекроют полностью, предупреждают в Центре организации дорожного движения.С семи часов утра 31 декабря до пяти часов утра 1 января будет ограничено движение по одной стороне на участке Большого Москворецкого моста – в сторону Варварки. С 23:30 31 декабря до 00:30 1 января полностью перекроют часть Большого Москворецкого моста, площади Васильевского Спуска, Москворецкой улицы, Софийской и Раушской набережных.Второй участок перекрытий в столице – на части улицы Федосьино — от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518. Ограничения действуют 1 января с 00:50 до 01:10 часов.Также 1 января с 00:50 до 01:10 часов будет перекрыто движение возле торгового центра "Авиапарк" (Местный проезд). В это же время проезд будет закрыт на улице Физической – от Центральной улицы до 26-го дома по Солнечной улице и от Калужского шоссе до Солнечной улицы. В это же время будет запрещен проезд по Озерной аллее на участке от Центрального проспекта до дома 5, строение 2 по Георгиевскому проспекту.1 января с 00:50 до 01:30 будет полностью перекрыта улица Кадырова.