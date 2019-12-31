Известный иркутский шаман утонул на Байкале. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. Машина Михаила Огдонова провалилась под лед. Спасти его не удалось.

Известный иркутский шаман утонул на Байкале. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". Машина Михаила Огдонова провалилась под лед. Спасти его не удалось.Как уточняется, ЧП произошло недалеко от деревни Малый Хужир в Ольхонском районе. "УАЗ" ушел под лед на расстоянии около 200 метров от берега. Незамедлительно на место прибыли спасатели. Пассажира удалось вытащить, он жив. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, для обнаружения затонувшей машины пришлось использовать видеокамеру. Она и показала, что примерно на глубине 7 метров лежит машина с человеком внутри.Погибшего шамана удалось поднять на поверхность. Спецтехника сможет поднять машину, только когда лед станет толще.