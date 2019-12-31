Сильный ветер с метелью приближаются к Сахалину. В большей части региона действует штормовое предупреждение.

Сильный ветер с метелью приближаются к Сахалину. В большей части региона действует штормовое предупреждение. Порывы ветра грозят достигнуть 25 метров в секунду — это 90 километров в час.Все экстренные службы находятся в полной готовности ликвидировать возможные последствия непогоды. Также приняты и превентивные меры, передает телеканал "Россия 24". В частности, уже в ближайшие часы будет закрыта паромная переправа с материковой частью страны.