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<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2019-kak-rasslablyaetsya-v-tailande-ostavshayasya-bez-docheri-volochkova.html" target="_blank">Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова</a> - Анастасия Волочкова отправилась в Таиланд, где отдыхает после серии благотворительных концертов. Скандально известная балерина отправилась в путешествие без единственной дочери – Ариадна осталась справлять Новый год с отцом.