Бывший руководитель авто-концерна Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию.

Бывший руководитель авто-концерна Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на информагенство Киодо, которое, в свою очередь, ссылается на источники в правоохранительных органах. Сам Карлос Гон уже подтвердил эту информацию, заявив, что от правосудия он не скрывается, а просто бежит от несправедливости и политического преследования.В Токио Карлос Гон ожидал суда по обвинению в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве. Будучи руководителем концерна, он, по версии следствия, выплатил себе в качестве премии 80 миллионов долларов и не задекларировал их.Под домашний арест его отправили в апреле, освободив из-под стражи под залог в 4,5 миллиона долларов. Его квартира была под постоянным видеонаблюдением, покидать ее Гону запрещалось. Пользование телефоном и компьютером было ограничено.Журналисты задаются вопросом: как при таких строгих условиях Гон сумел сбежать? В настоящее время он прибыл в Ливан, прилетев в его столицу, Бейрут, на частном самолете из Турции.Япония может запросить власти Ливана помочь в судебном разбирательстве против Гона.