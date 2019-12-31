Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях. На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под ..

Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях.На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под песню из сериала "Игра престолов". В конце ролика водители включают фары, создавая "эффект гирлянды", передает ."Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали. Молодцы ребята, они три часа торчали на морозе расставляя машины. Всем спасибо!", – рассказал автор поста.30 Дек 2019 в 9:39 PST