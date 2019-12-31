Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по блицу в Москве, по итогам которого он стал обладателем бронзовых медалей.

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по блицу в Москве, по итогам которого он стал обладателем бронзовых медалей."Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз, – сказал Крамник, слова которого приводит ТАСС. – В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку "хорошо".Напомним, Крамник ранее сообщил о завершении профессиональной карьеры, однако принял решение поучаствовать в домашнем чемпионате мира по блицу. Победу в турнире одержал норвежец Магнус Карлсен, победивший на тай-брейке американца Хикару Накамуру.