Участник шоу Дом-2 Иосиф Оганесян заявил, что у него больше нет сил терпеть капризы своей супруги Саши Черно. По его словам, девушка уверена, что всегла права и не признает своей вины.

Участникшоу "Дом-2" Иосиф Оганесян заявил, что у него больше нет сил терпеть капризы своейсупруги Саши Черно. По его словам, девушка уверена, что всегла права и непризнает своей вины.Саша Черно стараетсяберечь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногдакапризы участницы шоу "Дом-2" бывают невыносимы.Например, несколькодней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказываетсясъездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо.По словамИосифа Оганесяна, жена при всех выставляет его в неприглядном свете. Онпожаловался на нее в своем "Инстаграм". "Сейчас я на перепутье двухдорог и какую выбрать не знаю. Прогнуться и делать все какхочет жена, и быть всегда хорошеньким, а проблемы запевать. Либо быть собой и доказывать свою позицию, что сделать очень сложно таккак, я долго не могу с женой ругаться… Я безумно сильно ее люблю ипонимаю ее положение, но терпеть и сглаживать сил уже нет", – высказался участникшоу "Дом-2".11 Дек 2019 в 1:46 PSTОганесянпризнался, что не знает, как ему себя вести. "Хочется сохранить семью и бытьсчастливыми, где радость и смех преобладают над грубостью и гневном... Проститеза мой крик души, просто хотел выговорится вам", – отметил участник шоу "Дом-2".Материал дополняется