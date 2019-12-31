Участник
шоу Дом-2 Иосиф Оганесян заявил, что у него больше нет сил терпеть капризы своей
супруги Саши Черно. По его словам, девушка уверена, что всегла права и не
признает своей вины.
Участник
шоу "Дом-2" Иосиф Оганесян заявил, что у него больше нет сил терпеть капризы своей
супруги Саши Черно. По его словам, девушка уверена, что всегла права и не
признает своей вины.
Саша Черно старается
беречь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногда
капризы участницы шоу "Дом-2" бывают невыносимы.
Например, несколько
дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается
съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо.
По словам
Иосифа Оганесяна, жена при всех выставляет его в неприглядном свете. Он
пожаловался на нее в своем "Инстаграм". "Сейчас я на перепутье двух
дорог и какую выбрать не знаю. Прогнуться и делать все как
хочет жена, и быть всегда хорошеньким, а проблемы запевать. Либо быть собой и доказывать свою позицию, что сделать очень сложно так
как, я долго не могу с женой ругаться… Я безумно сильно ее люблю и
понимаю ее положение, но терпеть и сглаживать сил уже нет", – высказался участник
шоу "Дом-2".
11 Дек 2019 в 1:46 PST
Оганесян
признался, что не знает, как ему себя вести. "Хочется сохранить семью и быть
счастливыми, где радость и смех преобладают над грубостью и гневном... Простите
за мой крик души, просто хотел выговорится вам", – отметил участник шоу "Дом-2".
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